Jorge Aravena no está contento con la perfomance de la Universidad Católica. En la era de Nicolás Núñez, el equipo cruzado ha involucionado notoriamente y, además, suma 467 minutos sin anotar goles durante todo el transitar de la campaña en el fútbol chileno.

El Mortero vio el partido de la UC ante Colo Colo y reafirma que el equipo no tiene evolución alguna, que se ve mal y también queda trastocado con los movimientos que hace Núñez con los futbolistas.

“Mal, mal, mal, muy mal. El juego fue peor que en el primer partido. Es decir, no entiendo la posición de Ampuero: ‘pobrecito’ jugó siempre pegado a la banda como lateral, no lo entiendo”, expresó Aravena en diálogo con Bolavip.

En esa línea, el ex volante cruzado reclama que “Parot fue lateral, pasó al centro con la lesión de Burdisso. Entra Mena y como lateral derecho está Nieto. Siento que la UC en este y el anterior partido no mostró nada, no avanzó nada“.

Jorge Aravena no entiende el juego de la Universidad Católica y siente que no hay avances con Nicolás Núñez (Photosport)

Aravena siente que de verdad la Católica está en un túnel sin salida y es tajante en decir que “Colo Colo sin hacer un un futbol brillante jugó mejor que la UC los dos partidos de la Copa Chile”.

La premisa de Aravena se cumple. En el principio, el estratega no entendía el por qué se eligió a Núñez siendo un estratega joven para tomar las riendas de la alicaída Universidad Católica.

“Es un riesgo grandote el que está corriendo la UC”, dijo Aravena a fines de julio sobre Nico Núñez, quien no ha ganado en el tiempo regular ni siquiera un duelo de los 6 que ya suma con los cruzados.