Fernando Zampedri no piensa en el récord: "No me estoy fijando en eso, el equipo está necesitando ganar"

Universidad Católica obtuvo su primer triunfo en el Campeonato Nacional al vencer 2-0 a Palestino en La Cisterna con goles de Alexander Aravena y Fernando Zampedri.

Como era de esperar, el tanto del centrodelantero despertó la ilusión de los hinchas cruzados porque se acerca a pasos agigantados al récord que posee desde los 90, Rodrigo Barrera, el máximo goleador histórico de los Cruzados.

Igualmente Zampedri dejó en claro que eso no es tema para él hoy. “Yo me brindo al equipo, no me estoy fijando en eso. El equipo está necesitando ganar y hoy ganamos, así que nos vamos contentos por eso”, indicó.

Sobre la misma, el Toro valoró lo hecho por la UC en La Cisterna. “No se nos dio el partido anterior, hoy ganamos y estoy contento por eso. Nuestro abrazo grupal fue porque trabajamos día a día para que salgan estas cosas. Nos vamos felices”, agregó.

Fernando Zampedri prefiere ayudar a su equipo a pensar en su récord histórico

En la UC ya analizan lo que será su duelo para acceder a Copa Sudamericana.

“Este triunfo ayuda mucho, siempre es positivo ganar, se corrigen errores, obviamente tenemos que seguir mejorando, pero es mucho más fácil cuando ganas. Vamos a tratar de descansar y luego mirar lo bueno y lo malo que hicimos para enfrentar a Coquimbo”, aseguró el goleador.

El mensaje de Fernando Zampedri al hincha de la UC

El delantero cruzado hizo un llamado a todos los fanáticos de la Católica. “Le pido a los hinchas que nos apoyen, tenemos mucha ilusión para entrar a la Copa Sudamericana, así que espero que nos apoyen allá”, cerró.