Semanas han pasado de lo que fue el Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica, el cuál dejó como ganador a los ‘Cruzados’ por 2-1 en el Estadio Nacional, en la que sin duda el acto que se robó todas las miradas, lamentablemente, fueron los gestos vulgares de Nicolás Castillo al hincha de la U.

Sobre este tema, el delantero y capitán, Fernando Zampedri habló en exclusiva con La Tercera y se refirió a lo que fue el comportamiento de su compañero, en la que indicó que se le ha apuntado demasiado, cuándo este tipo de gestos han sido realizados por otros compañeros de profesión.

“Con respecto a lo de Nico, se apuntó demasiado a él. Y acá hay muchos jugadores de varios clubes que hicieron lo mismo y como que no tuvo tanta repercusión. Quizás lo de Nico molestó por cómo terminó el resultado, por cómo se hizo el partido y por la gente que había en el estadio”, comenzó señalando Zampedri.

Siguiendo en sus explicaciones, el ‘Toro’ apunta a que si bien los gestos de Castillo fueron indebidos, siente que ha existido una magnificación a lo que fueron sus hechos.

“Obviamente que está mal. En el momento, yo creo que él lo hizo y no se dio cuenta. Y después habrá tomado una medida propia de sentirse equivocado. Pero se habló mucho y yo creo que muchos jugadores de gran trayectoria se han equivocado y no ha pasado a mayores”, explicó.

Castillo en la polémica por sus gestos | Foto: Photosport

Recordando lo que fue aquel escenario, el goleador de la UC remarcó que la estadía del equipo en el Estadio Nacional no fue para nada amigable, en la que narra que recibieron botellazos y escupitajos por parte de los hinchas de la U.

“Ese día la gente no nos trató bien. A mí me tiraron botellas, me tiraron escupitajos, de todo. Entonces, siempre se pide que el futbolista dé una buena imagen hacia afuera, pero yo creo que la gente también tiene que respetar un poco más al futbolista”, remarcó en La Tercera.

Finalmente, Zampedri enfoca lo que pasó en ese partido al caso especial con Nicolás Castillo, en la que fue uno de los más insultados por el hincha de la U y el argentino considera que con la adrenalina del momento, el ‘Nico’ cometió estos gestos.

“A Nico también le hicieron varias cosas cuando estaba entrando en calor. Y bueno, uno es ser humano y con la adrenalina que tenemos todos, reaccionó de esa forma”, concluyó.