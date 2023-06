Dentro de lo que fue el primer semestre del Campeonato Nacional, Universidad Católica no tuvo un gran desempeño en la competición, la cual significó que los hinchas comenzarán a criticar el actuar de alguno de sus jugadores por tener un rendimiento no esperado en el club.

Uno de los jugadores que ha estado en constante cuestionamiento es el atacante argentino, Franco di Santo, quien conversó con ‘La Tercera’ y se refirió a lo que ha sido el poder lidiar con estas críticas.

“Esto tranquilo. Por supuesto que a uno no le gusta que lo critiquen, porque es un trabajo, pero estamos más expuestos que cualquier otro. Estamos en un equipo grande y tienes esa presión de los hinchas”, partió indicando Di Santo.

Sosteniendo en su explicación, el delantero es muy claro que esas críticas con buenas actuaciones pueden cambiar radicalmente a ser grandes reverencias, por lo que toma estas situaciones como algo normal del fútbol.

Franco di Santo habló de su presente en la UC | Foto: Photosport

“También pasa que hoy te critican, pero terminas el campeonato con tres o cuatro goles más y eres Superman. Es el fútbol. Estamos expuestos a esa crítica en todo momento, pero no he sentido tampoco una gran crítica, sino el apoyo de mucha gente”, detalló.

Finalmente, Di Santo recalcó que dentro de su estancia en la Universidad Católica ha recibido mucho apoyo desde su llegada, en la que incluso confiesa que ha sentido más la buena vibra para salir adelante, que las mismas críticas.

“Hay mucha gente que me dice ‘dale Franco, sabemos que no juegas en tu posición’, y hay otra que dice ‘pero Franco, cómo puedes hacer eso’. Trato de siempre dar lo mejor. Me enojo como cualquiera cuando las cosas no me salen. No es que me voy a mi casa y se terminó todo. En general, he sentido más apoyo que crítica”, cerró.