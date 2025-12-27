Universidad Católica sorprende en el mercado de fichajes. El conjunto precordillerano trabaja a toda máquina para estructurar su plantel, el que tendrá desafíos internacionales en 2026.
En dicha labor, se reportó una posible salida: un jugador negociaba su renovación, pero ahora todo indica que puede despedirse del club. ¿De quién se trata? Tomás Asta-Buruaga.
Según indicó El Mercurio, el defensor central de 29 años tiene altas posibilidades de no continuar en la UC. Su vínculo concluye a fines de diciembre y no ha estampado la firma para extenderlo.
“Tomás Asta-Buruaga terminó contrato y pese a que fue importante para el técnico Daniel Garnero hoy es considerado prescindible“, lanzó el medio sobre el zaguero.
De este modo, Universidad Católica le diría adiós a uno de sus importantes valores, que logró ganarse el corazón de los hinchas durante la última temporada. Partiría como futbolista libre.
El 2025 de Tomás Asta-Buruaga en Universidad Católica
Durante la reciente campaña, el defensa de la UC disputó una totalidad de 27 compromisos. En dichos encuentros, logró anotar en una oportunidad: también entregó una asistencia.
Cabe consignar que además de Huracán, Everton y Unión La Calera han sondeado a Tomás Asta-Buruaga en el actual libro de pases. Sin embargo, no hay novedades sobre su próximo destino.
En resumen:
Pese a que el zaguero se consolidó como una pieza clave para el esquema de Daniel Garnero —especialmente cubriendo la banda derecha ante las lesiones de sus compañeros—, la relación contractual ha entrado en un punto muerto:
- Posturas distantes: Aunque Cruzados presentó dos ofertas de renovación, las pretensiones económicas del jugador y la duración del contrato (él busca un vínculo hasta 2027) han frenado el acuerdo.
- El factor “prescindible”: Según El Mercurio, la gerencia técnica ha comenzado a evaluar al jugador como una pieza de la que pueden prescindir si no se llega a un acuerdo rápido, priorizando la búsqueda de nuevos nombres en el mercado.
- Dilación por ofertas externas: Desde el club existe la sensación de que Asta-Buruaga está dilatando su firma a la espera de concretar alguna de las propuestas que maneja desde el extranjero.