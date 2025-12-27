Universidad Católica sorprende en el mercado de fichajes. El conjunto precordillerano trabaja a toda máquina para estructurar su plantel, el que tendrá desafíos internacionales en 2026.

En dicha labor, se reportó una posible salida: un jugador negociaba su renovación, pero ahora todo indica que puede despedirse del club. ¿De quién se trata? Tomás Asta-Buruaga.

Según indicó El Mercurio, el defensor central de 29 años tiene altas posibilidades de no continuar en la UC. Su vínculo concluye a fines de diciembre y no ha estampado la firma para extenderlo.

“Tomás Asta-Buruaga terminó contrato y pese a que fue importante para el técnico Daniel Garnero hoy es considerado prescindible“, lanzó el medio sobre el zaguero.

De este modo, Universidad Católica le diría adiós a uno de sus importantes valores, que logró ganarse el corazón de los hinchas durante la última temporada. Partiría como futbolista libre.

Tomás Asta-Buruaga puede salir de Universidad Católica en este libro de pases. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Tomás Asta-Buruaga en Universidad Católica

Durante la reciente campaña, el defensa de la UC disputó una totalidad de 27 compromisos. En dichos encuentros, logró anotar en una oportunidad: también entregó una asistencia.

Cabe consignar que además de Huracán, Everton y Unión La Calera han sondeado a Tomás Asta-Buruaga en el actual libro de pases. Sin embargo, no hay novedades sobre su próximo destino.

En resumen:

Pese a que el zaguero se consolidó como una pieza clave para el esquema de Daniel Garnero —especialmente cubriendo la banda derecha ante las lesiones de sus compañeros—, la relación contractual ha entrado en un punto muerto: