Universidad Católica se prepara para un complejo desafío: medirse ante el antiguo equipo de Matías Palavecino. El mediocampista y refuerzo estrella de la institución precordillerana tendrá una prueba de fuego.

Tras salir de Coquimbo Unido en el último libro de pases, el volante argentino se reencontrará con el elenco aurinegro y por ello recibió un contundente mensaje. ¿Qué pasó? Un histórico de la UC le pidió elevar su nivel.

Ese es el caso de Jorge “Coke” Contreras, que en conversación con BOLAVIP Chile analizó el desempeño del zurdo de 27 años. Para él, no ha cumplido con las expectativas esta temporada.

“Bueno, por la campaña que hizo y todo, se espera mucho de él. Sinceramente, yo pienso que él está como medio temeroso“, comenzó señalando el recordado seleccionado nacional.

Sobre la misma línea, agregó: “No es el jugador que se muestra a cada momento para poder ser el generador de fútbol y todo. Le está costando, en realidad le está costando“.

Coke Contreras cuestionó duramente a Matías Palavecino por su nivel en la UC. (Imagen: Archivo)

El desafío de Matías Palavecino en Universidad Católica

Finalmente, Coke Contreras le quitó excusas al futbolista trasandino. Bajo su visión, el cuerpo técnico de la UC le ha entregado todas las herramientas para que logre alcanzar su mejor versión.

“Uno piensa en el sistema que ha venido usando desde el inicio el equipo, pero en el último partido ha quedado como el 10 libre“, reflexionó el campeón con la UC.

“Y le ha costado, le ha costado, ¿no? No ha tenido la producción que uno espera de un jugador como él, que el año pasado lo hizo bastante bien“, cerró.

