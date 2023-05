El mercado de pases comienza en el fútbol chileno y la Universidad Católica tiene que buscar a tres jugadores para ir a la pelea por el cetro de la Primera División. El cuadro cruzado tiene en la mira al volante de Huachipato, Javier Altamirano.

El mediocampista de la usina está en la mira de la Católica, Universidad de Chile, Benfica y el Sporting Braga en Portugal según adelantó Bolavip Chile hace algunos días. El cuadro cruzado, más allá de los nombres, saldrá al mercado para suplir las carencias que tiene.

“Empatar en Santa Laura con La Calera no es un mal resultado, porque igual es un buen equipo, a pesar que no estaban haciendo una buena campaña es un equipo complejo. La para del torneo le vendrá bien al cuerpo técnico para afinar detalles y buscar esos refuerzos que necesita”, adelantó el ex volante Jorge Aravena.

Javier Altamirano es el gran jugador que busca la Universidad Católica para el segundo semestre (Photosport)

Como histórico en el mediocampo cruzado y de la Selección Chilena, Aravena siente que Altamirano es el gran jugador que necesita Ariel Holan en Católica para levantar el nivel de la franja e ir por el título de campeón a fines de año.

“Juega muy bien, me sorprende lo bien que juega. A la UC le falta un enganche, un hombre que sea capaz de habilitar bien a sus delanteros y que los deje en posición de gol”, agregó el Mortero.

Aravena es tajante en mencionar que “Altamirano es el hombre que necesita Holan para su esquema de juego“.

El histórico de la Selección y de la Católica, además, cree que el proyecto del club tiene que tener sí o sí a Holan para el próximo semestre. “Esa cuestión que está en el fútbol chileno y eso de que hay que echarlo altiro no está bien. Hay clubes que tienen 3 ó 4 técnicos y no mejoran nada. No es la solución”, dijo.