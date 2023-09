Ídolo de Universidad Católica le baja la cortina a Franco Di Santo: "Difícilmente va a subir el nivel, no ha dado con la calidad de refuerzo"

Universidad Católica volvió a los triunfos con Nicolás Núñez en la banca tras derrotar por 1 a 0 ante Magallanes, en un partido donde el guardameta Nicolás Peranic fue uno de los jugadores destacados del duelo que se disputó en el Estadio Santa Laura-SEK.

El delantero Franco Di Santo ha jugado siete veceseste año como 9, pero lo cierto es que su nivel ha estado lejos de lo que mostró en sus inicios en Audax Italiano que lo llevaron a dar el salto y jugar varios años en Europa.

13 veces tocó el balón Di Santo ante La Academia | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

Si hay una voz autorizada para hablar del elenco precordillerano es Jorge “Mortero” Aravena, el cual fue puntal en ochenta en el fútbol de la UC, quien en conversación con Bolavip Chile liquidó al ex San Lorenzo de Almagro.

“Desgraciadamente no ha marcado la diferencia que debe marcar un jugador extranjero que viene de Europa, no ha tenido actuaciones acorde a la calidad de refuerzo que tiene Di Santo”, señaló el ex volante que tenía una zurda bendita.

Agregando que “el juego que está teniendo Di Santo no colabora con el trabajo que está haciendo el equipo, es complicado que un centrodelantero no se cree situaciones de gol, que no esté en la posición, y difícilmente vaya a tomar otro nivel”.

Por último, el ex seleccionado nacional en el cierre de la entrevista indicó que “ya pasó un año entero y no ha dado con la calidad de refuerzo, yo creo que está muy complicado”.

¿Cuántos puntos suma la UC con su victoria ante Magallanes?

Universidad Católica ganó por 1-0 ante Magallanes y gracias a su victoria, el elenco de Nicolás Núñez quedó en la séptima ubicación con 34 puntos y está en zona de Sudamericana.