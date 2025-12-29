Un incendio forestal se registró la tarde de este lunes en los cerros de la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana, generando preocupación debido a su cercanía con zonas urbanas y deportivas, en medio de una jornada marcada por las altas temperaturas en Santiago.

El siniestro comenzó cerca de las 15:00 horas y afecta principalmente a pastizales en el sector de San Carlos de Apoquindo, en las inmediaciones del estadio Claro Arena, recinto perteneciente a Universidad Católica.

Ante la magnitud del fuego y el riesgo de propagación, el Cuerpo de Bomberos de Santiago declaró tercera alarma de incendio forestal, lo que permitió un amplio despliegue de recursos para enfrentar la emergencia en los cerros del sector oriente de la capital.

A través de sus redes sociales, Bomberos informó: “AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 14 Compañías ante 3ª Alarma de incendio forestal en San Carlos de Apoquindo y Camino Las Flores, en la comuna de Las Condes”.

Por su parte, Carabineros entregó tranquilidad respecto a la situación del Claro Arena, aclarando que las llamas no han alcanzado el recinto deportivo, pese a la cercanía del incendio con el sector donde se emplaza el coloso del cuadro ‘Cruzado’.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan trabajando intensamente en la zona para controlar el avance del fuego y evitar que este se extienda hacia áreas habitadas o infraestructuras cercanas, en un operativo que sigue en pleno desarrollo.

DATOS CLAVE

El Cuerpo de Bomberos de Santiago declaró tercera alarma por un incendio forestal en San Carlos de Apoquindo.

El siniestro comenzó cerca de las 15:00 horas afectando pastizales próximos al estadio Claro Arena.