La Selección Chilena y la Selección de Perú tienen un amistoso acordado para la Fecha FIFA del mes de octubre, duelo que está pactado para disputarse en suelo nacional.

En una primera instancia, el principal recinto para albergar este partido era el Estadio Ester Roa de Concepción, pero esta opción se declinó debido a lo que es el estado del campo de juego para este duelo.

Por esto, desde la ANFP vieron opciones nuevas para poder recibir este encuentro, en la que uno de los candidatos era era el recién inaugurado Claro Arena.

El estadio de la Universidad Católica era uno de los grandes candidatos para la ANFP para poder recibir este importante partido, pero por una importante razón, dicho recinto fue descartado por completo.

El duelo entre Chile y Perú no se jugará en el Claro Arena | Foto: Photosport

¿La razón? el duelo entre Chile y Perú está estipulado para el 10 de octubre y el Claro Arena tiene programado dos encuentros en cortos período de tiempo: el 9 de octubre Universidad Católica se enfrentará ante Ñublense y el 12 del mismo mes, se disputará un partido internacional por confirmar.

Por esto, desde la ANFP declinaron de esta opción y su recinto escogido para este partido entre la Selección Chilena y la Selección de Perú será el Estadio Bicentenario de La Florida.