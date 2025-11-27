El jueves por la tarde fue el lanzamiento del libro oficial del centenario de Colo Colo en el Centro Cultural La Moneda, donde asistió el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

En la instancia, el timonel albo atendió a los medios presentes, donde varias de las consultas fueron dirigidas al que iba a ser el gran proyecto de los 100 años del club, que es la remodelación del Estadio Monumental.

En esa línea, el puertomontino explicó cómo va avanzando este proyecto y remarcó que la idea es mantener la maqueta original que se presentó el 19 de abril, que es para 60 mil espectadores.

“Efectivamente, ese proyecto está avanzando. Yo creo que ahí hubo una confusión, porque maqueta hay una sola, que es la que conocen ustedes y colocamos en la entrada del Estadio Monumental el 19 de abril, que está estructurada para 60 mil personas, con 100 palcos“, comenzó aclarando respecto a lo que había dicho hace unas semanas Edmundo Valladares.

“Pero también lo que hizo la empresa HOK es que entregó dos planimetrías, donde entrega un bosquejo sobre una posible construcción de 50 mil. Pero la maqueta que nosotros estamos empujando, la que queremos todos los colocolinos y la mayoría del directorio, es para 60 mil personas”, remarcó Mosa.

Colo Colo quiere competir con el Movistar Arena

Además, adelantó que sigue en pie la idea de construir una arena colindante al reducto principal, donde el Monumental entraría a competir de lleno con el Claro Arena, Movistar Arena y Teatro Caupolicán, para albergar todo tipo de espectáculos.

“Queremos que sea el estadio más grande y moderno de Chile. También queremos que sea un recinto que pueda recibir eventos internacionales, como finales de Copa Libertadores, juegos y un polideportivo, para que el Club Social pueda realizar todas sus actividades, pero también para realizar shows y convenciones. Queremos hacerle la competencia al Teatro Caupolicán y al Movistar Arena“, lanzó el empresario de origen sirio.

En Colo Colo sueñan con un recinto multiuso como el Movistar Arena. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Aton Chile)

Lo cierto es que todavía no hay fechas para ejecutar este obra, puesto que primero deben encontrar la empresa que quiera financiar este proyecto por medio del naming right.

En síntesis