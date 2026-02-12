Clemente Montes ha tenido un buen arranque de temporada en este 2026. El delantero de Universidad Católica ha sumado un gol y una asistencia en 4 encuentros.

Tras su temporada en 2025, donde logró anotar 6 goles y entregar 2 asistencias, el periodista, Juan Cristóbal Guarello, llenó de elogios al extremo cruzado y lo postuló para la Selección Chilena.

“Para mí, Montes podría ser el lateral derecho de la selección chilena. Tiene todo para ser un gran lateral; maneja la banda, tiene velocidad, tiene potencia y tiene marca, sería extraordinario”, declaró el informador a través de su cuenta de Kick.

Guarello le sugirió a Montes un posible cambio de lugar en su futuro, pasando de extremo a lateral por derecha. Esta no sería la primera vez que se ve algo similar, ya que anteriormente se han visto estos cambios de posición repentinos.

Como lo fue el caso de Arturo Vidal, quien en sus inicios jugó como lateral y como defensor central. Para luego terminar consagrándose como uno de los mejores volantes del mundo.

Guarello pide a Montes como lateral derecho de la selección

“Con otro entrenador más jugado o abierto a la experimentación, como Fernando Carvallo, ya lo habría probado. Carvallo transformó en lateral a Tupper y Caté, y eso que Caté era un puntero neto”, cerró el comunicador, aprobando una experimentación con el “Cleme”.

¿Qué viene para Montes?

Tras su reciente expulsión, la cual fue sancionada con dos fechas, el extremo cruzado podrá volver a las canchas el 1 de marzo a las 20:30 horas en el duelo frente a Ñublense en Chillán.

En síntesis