Universidad Católica planifica con todo lo que es esta temporada 2026, en donde los ‘Cruzados’ deberán afrontar diversos desafíos en el ámbito nacional e internacional, en el que para estos, deben buscar reforzarse de la mejor forma para lo que es este nuevo año.

En las últimas horas, el presidente de la UC, Juan Tagle conversó con ‘El Mercurio’ y habló sobre lo que ha sido el tema de los refuerzos en la Universidad Católica, en la que reveló la razón por la que agilizaron sus movimientos en el mercado.

“Hemos ido progresivamente tratando de mejorar nuestro proceso de armado de plantel. También está lo que hablábamos antes, hay mayor claridad en nuestro presupuesto. Además, había otro impulso adicional, porque volvemos el 5 de enero y el 20 tenemos la Supercopa. Todavía nos faltan un par de refuerzos y que estamos buscando, y alguna renovación que queremos cerrar pronto”, parte señalando Tagle.

En esa línea, el mandamás comentó lo que fueron los arribos de Matías Palavecino y Justo Giani, dos fichajes que logró cerrar de forma muy rápida en este mercado, en un puesto crucial para el equipo de Daniel Garnero.

Tagle habló de los refuerzos en la UC | Foto: Photosport

“Son jugadores que veníamos trabajando con mucha anticipación, tratando de indagar sobre sus expectativas, entorno; queríamos tener mucha información sobre ellos, de tal manera que terminando los torneos respectivos pudiéramos avanzar muy rápido en un acuerdo”, remarca.

Tagle y los refuerzos que faltan en la UC

Concluyendo, Tagle habló de los puestos que aún podría reforzar para este 2026, en la que esperan poder tener a más de un jugador por puesto, algo que esperan conseguir entre las renovaciones y posibles nuevos fichajes dentro de este mercado.

“Estamos buscando un defensor central… diría que entre renovaciones y refuerzos podríamos decir que falta uno por línea. Y en la delantera, quizás más de uno. Eso va a depender de los valores que podamos conseguir, de los nombres, de las opciones”, cerró.

En Síntesis