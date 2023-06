Jugador que pintaba para crack en Universidad Católica le dice no al próximo rival de la Selección Chilena

Universidad Católica tuvo en sus filas a uno de los jugadores que sólo dio destellos de su talento y que, posteriormente, tuvo que salir a buscar opciones en la Primera División del fútbol chileno. El delantero César Munder es uno de los cracks de Cobresal y podría estar defendiendo este domingo a Cuba ante la Selección Chilena.

Sin embargo, Munder que sí fue considerado en la nómina isleña para jugar ante La Roja dio un rotundo no a la nominación del técnico Pablo Elier Sánchez, quien lo tenía en su lista para jugar en Concepción este domingo, pero el futbolista desistió de defender los colores de su país de origen.

Munder acusó motivos personales para no sumarse a la Selección de Cuba y el secretario general de la Asociación de Fútbol cubana, Miguel Ángel Díaz, fue el primero que dio luces sobre la situación.

“En su caso se ha trabajado con él previo a los últimos partidos de la Liga de Nacionales, pero César Munder prefirió no asistir a esta convocatoria por motivos personales. Respetamos su decisión”, indicó el personero.

César Munder nació en La Habana y hace más de una década vive en Chile. El futbolista decidió no defender a Cuba ante la Selección Chilena (Photosport)

La situación también fue abordada en Quilín por el DT de Cuba, quien no quiso entrar en más detalles. Igualmente, Sánchez no entró en polémicas y se resignó a no contar con el futbolista para el desafío en el Biobío ante los chilenos.

“Tenemos las mejores relaciones con César y sabemos de la calidad que tiene, lo hemos seguido hace un tiempo. Conversamos directamente con él y respetamos su decisión. Él tomó la opción de no venir a la Selección por problemas personales”, expresó el estratega cubano.

Entre los que también podrían ser convocados están los hermanos Pedro y Víctor Campos, quienes igualmente son descendientes de cubanos. El Chispa está en Antofagasta, mientras que la Pantera juega en Wanderers, ambos elencos de la Primera B.