La selección chilena derrotó por tres tantos a cero a Cuba en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción, en el primero de tres duelos amistosos, que sostendrá La Roja en este mes de junio.

Un cotejo que tuvo cosas positivas y también de las otras, pero que de todas formas, cuesta sacar alguna conclusión certera de lo que se pretende cuando enfrente estaba la selección centroamericana y que poco incomodó al equipo que dirige el argentino, Eduardo Berizzo.

El relator José Pepe Ormazábal, no se marea tanto con el cotejo y afirma que bien pocas ideas se pueden sacar de este duelo disputado en Collao. “Poquito. No se pueden sacar conclusiones porque el rival no da para eso. En el caso de Zaldivia, Campos y Echeverría, jugaron solos. No marcaron a nadie”, reveló en comunicador.

Pese a la envergadura del rival, Chile se impuso, aunque los análisis son variados (Photosport)

Sobre cuál jugador anduvo bajo y no rindió acorde al oponente, Ormazábal sentencia que el delantero de Colo Colo, Marcos Bolados, fue el más bajo de todo el equipo y quizás, pocas oportunidades vaya a tener en el futuro. “Fue un mal partido para Bolados. Entregó la camiseta, absolutamente”, enfatizó.

Finalmente, tuvo palabras respecto a los rescatables del encuentro, donde el narrador valoró el desempeño del oriundo de Colina, Marcelo Núñez. “Lejos Marcelino Núñez. Luego hizo un buen partido Víctor Dávila y correcto partido de Zaldivia y Echeverría. Pero estos partidos no aportan nada, fue un entrenamiento con público”, concluyó Ormazábal.