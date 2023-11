Universidad Católica vivirá un receso con sabor amargo, pues cayó por 3-1 ante la Universidad de Chile en el Clásico Universitario en Santa Laura. Juvenal Olmos analizó el presente del equipo de Nicolás Núñez en relación a lo que sucedió el fin de semana pasado.

“Siempre que hay un cambio de técnico, lo que se espera es como un remezón. Es como que el equipo viene funcionando mal de una forma y se trae un técnico justamente un poco que zamarree el camarín y comiencen a haber frutos, al menos en lo individual primero y después en lo colectivo. La Católica ha estado ajeno y lejano a aquello”, dice el DT campeón con la Franja en el programa Todos Técnicos de TNT Sports.

El ex entrenador de la Selección Chilena se refirió al caso de un futbolista que vio bajo en el aspecto del ánimo. “El fin de semana vimos con mucha expectativa lo que podría hacer (César) Pinares, que es un jugador que llegó en plenitud de condiciones, de muy buena edad para poder rendir, tuvo la mala fortuna de la lesión. Pero desde lo anímico yo lo vi muy deterioridado el fin de semana”.

En ese sentido, aseguró que el jugador pudo optar por una variante si no estaba en plenitud física. “Si tú en un momento determinado no puedes correr o no puedes estar a la par con el rival de correr, te ubicas en un sector, él tiene buena zurda. Lo vi como apagado. En torno a él vi un equipo como apagado respecto a lo que estaba haciendo el rival”.

Juvenal Olmos vio a César Pinares apagado en el Clásico Universitario (Foto: Photosport)

Olmos asegura que la UC en general estuvo lejos en ese aspecto. “La respuestas que muchas veces que no alcanzan en el plano futbolístico, porque definitivamente de lo futbolístico está lejos la Católica, en lo anímico, en la refriega, en donde tienes que sacar algo extra, tampoco lo vi el fin de semana”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad Católica por el Campeonato Nacional 2023?

Universidad Católica volverá a la acción con su partido ante Huachipato el sábado 25 de noviembre a las 18:00 en el estadio CAP.