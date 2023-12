Universidad Católica apretó el acelerador a fondo para poder armar el plantel 2024. El técnico Nicolás Núñez ya tiene un panorama diagramado del equipo que tendrá la próxima temporada en el fútbol chileno.

Cruzados renovó a Branco Ampuero y Cristián Cuevas, mientras que aseguró el retorno en el arco de Sebastián Pérez. Aún, en San Carlos no definen lo que pasará con Nicolás Castillo en la delantera.

Más allá de eso, el gran dolor de cabeza y la tarea de la directiva liderada por Juan Tagle pasa en el cupo de extranjeros. El club tiene que definir varias situaciones. Hasta el momento, en la UC deben guardar plaza a Franco Di Santo, Nehuén Paz, Gary Kagelmacher y Fernando Zampedri.

De momento sólo queda un puesto hipotético para poder traer un refuerzo de otra liga. Ese puesto sería para Gonzalo Montes, quien es el jugador que quiere la directiva y Nicolás Núñez para el mediocampo.

Nehuen Paz sigue con contrato vigente en 2024 junto a la UC (Photosport)

La directiva apunta a la salida de Paz, quien tiene contrato hasta 2025 y este año no jugó ningún partido. Ni Ariel Holan ni Núñez lo quisieron y quedó al margen. Sólo actuó en amistosos.

“Es bueno buscar una salida, vamos a ver si se da. El tiene contrato con nosotros y tenemos que guardar ese cupo de extranjero mientras no haya nada fijo”, argumentó José María Buljubasich, gerente deportivo de la UC.

¿Qué pasará con Franco di Santo y Fernando Zampedri que ocupan plaza de extranjero en la UC?

La situación de Franco di Santo es particular en la UC. El delantero argentino tiene contrato un año más y se le dio una oportunidad para que realice la pretemporada en enero próximo. El gran pero es que la Católica va a ir con un esquema de 4-3-3 y ahí no tiene espacio.

“Va a existir una conformación de plantel nueva y en caso de que no haya nada para hacer, son jugadores nuestros. Eso irá detrimento de otros extranjeros y como terminamos armando el plantel”, adelantó Buljubasich.

En la situación de Fernando Zampedri dependen de que el Toro logre o no su tramitación de la carta de nacionalidad pronto.

“Sí, está en trámite pero no tenemos certezas de los tiempos en que pueda salir y no lo tenemos como factor como pueda ser pronto. Si llega, bienvenido sea, él cumple con ciertos requisitos, pero los trámites tienen su complejidad en este momento y no sabemos si va a salir a corto plazo”, terminó el Tati.