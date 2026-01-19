Universidad Católica ya empieza a ultimar detalles para lo que será su gran estreno dentro de la temporada 2026, en el que los ‘Cruzados’ tienen como su primer desafío lo que es la Supercopa.

El elenco de Daniel Garnero deberá enfrentar en las semifinales de este torneo a Huachipato, en donde espera quedarse con la victoria en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y llegar a la final del torneo, el que es el primer objetivo del club.

Por esto, el estratego de la UC ya empieza a conformar lo que será su onceno estelar para lo que será este partido, en donde hoy en día posee de un portentoso plantel pensando en sus desafíos para este 2026.

Dentro de lo que es este poderoso equipo, el DT de la Universidad Católica ya tiene una formación en mente para su debut ante Huachipato, en la que pondría en cancha a tres refuerzos como titulares: Bernardo Cerezo, Matías Palavecino y Justo Giani.

Palavecino tendrá su debut en la UC | Foto: Photosport

La formación que tiene en mente Garnero en la UC

La formación que tendría en mente Daniel Garnero para el debut de la UC ante Huachipato sería con: Vicente Bernedo en portería; Bernardo Cerezo, Tomás Asta-Buruaga, Daniel González y Cristian Cuevas en la defensa; Gary Medel, Jhojan Valencia y Matías Palavecino como mediocampistas; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes en ataque.

El duelo entre la Universidad Católica y Huachipato por la semifinal de la Supercopa 2026 se disputará este martes 20 de enero a partir de las 19:00 horas en el Estadio Sausalito.

En Síntesis