Un gran clásico universitario se vivió este sábado en el Estadio Nacional, donde Universidad Católica frenó el invicto de Universidad de Chile y le ganó por 2-1 con golazos de Alexander Aravena y Fernando Zampedri.

El Toro fue el héroe de los Cruzados que comenzaron perdiendo, pero remontaron y abrocharon la victoria con una acrobática anotación del ahora tercer máximo goleador en la historia de la UC.

Con su conquista en esta jornada, el delantero argentino llegó a los 109 tantos con la camiseta de La Franja, superando a la leyenda Alberto Fouillioux (108), y quedando a nueve conquistas de Rodrigo Barrera (118), quien es el mayor artillero histórico del club.

La palabra del héroe de Universidad Católica

Tras lo realizado esta tarde, Zampedri habló con TNT Sports y comentó sus sensaciones: “Siempre es lindo y va a quedar en los recuerdos hacerle gol a un clásico. Muy contento por eso, este gol me puso en un lugar en la historia de Católica sumamente importante, respetando a cada uno de los que están en ese lugar. Pero yo estoy haciendo mi propio camino y estoy en busca de un logro muy importante”.

Seguido, el trasandino comentó la jugada del gol que impresionó a todo el coliseo ñuñoíno.

“Es la confianza que me tengo, vi que no llegaba el central y me quedaba un poco atrás, así que tiré la media chilena y siempre busqué que se le abra al arquero. Un golazo“, relató.

Fernando Zampedri festejó su gol número 109 con la camiseta de Universidad Católica. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

La gran revelación de Fernando Zampedri

Finalmente y al ser consultado por la tarjeta amarilla que se llevó tras la celebración de su gol, reveló que se olvidó que no podía quitarse la camiseta y que tenía planificado el festejo.

“No, me he olvidado. Tenía el festejo en la cabeza ya, sabía que iba a convertir un gol hoy, tenía mucha fe”, confesó el capitán de 36 años.

“Aunque venía con una molestia muy grande, me costó mucho jugar, pensé que no iba a llegar. El esfuerzo, el sacrificio me hizo que hoy esté. Tuve que salir, no sé qué tendré. Sabía que podía convertir en esta cancha, sabía que podía convertir con este rival y dar un pasito más“, completó el ex Rosario Central.