Universidad Católica buscará seguir con su invicto en la Liga de Primera en el duelo ante Cobresal. La UC suma un triunfo y un empate en sus primeros dos encuentros del torneo chileno.

Ante esta situación, Daniel Garnero, se vio en obligación de realizar ciertos cambios en la formación inicial debido a expulsiones y lesiones.

Comenzando por Clemente Montes, quien fue sancionado por dos fechas debido a una infantil agresión en el duelo ante Deportes Concepción. El delantero sería reemplazado por otro formado en casa, Diego Corral.

La gran sorpresa de la alineación, sería la titularidad de Jimmy Martínez quien cubrirá la posición de Cristián Cuevas, ya que el Cimby pasará a la banda izquierda para reemplazar a Eugenio Mena.

Jimmy Martínez es la gran sorpresa en la formación inicial

Los Cruzados se pararían con Vicente Bernedo en la portería; Cristián Cuevas en la banda izquierda; Tomás Asta-Buruaga por la banda derecha; Juan Ignacio Díaz y Branco Ampuero como dupla de centrales; Jimmy Martínez junto a Gary Medel y Matías Palavecino en el mediocampo y Diego Corral junto a Justo Giani y Fernando Zampedri en la delantera.

El duelo entre Cruzados y Mineros será esta tarde a las 20:30 horas, en el Estadio El Cobre. Partido válido por la tercera fecha de la Liga de Primera.

En síntesis