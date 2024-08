Universidad Católica cayó por 2 a 1 ante Audax Italiano en Rancagua. Los “Cruzados” no lograron aprovechar la chance de acortar distancias con Universidad de Chile, quedando además también por debajo de Colo Colo en la Tabla de Posiciones.

Luego de la derrota de “La Franja”, BOLAVIP se puso en contacto con Jorge Contreras, jugador que militara en el cuadro de San Carlos de Apoquindo entre 1989 y 1992.

En primera instancia, “Coke” analizó la caída ante el cuadro itálico: “La vi con muchos problemas en realidad. No tiene la producción que necesita un equipo para estar peleando arriba. Ha tenido tres oportunidades de escalar a la tabla y no han aprovechado”.

Luego, reveló que no ve chances para que la UC siga luchando por el título: “Este plantel no da para nada. No se ve posibilidad. La pelea la dan solo Colo Colo y la U. No sé si a Coquimbo le dará. La pelea estará entre los dos más importantes”.

Coke Contreras lamenta los últimos resultados de la UC

Tras dar por perdida la lucha por el campeonato, “Coke” reveló las falencias que ha tenido la UC en estos últimos encuentros: “Católica ha tenido dos pruebas importantes y no ha sabido aprovecharlas. Ha sido muy poco certero a la hora de convertir. Con Everton Zampedri falló un penal, no se le dio nomás, pero esta vez fue inferior. Mostró muy poco para superar al Audax“.

Universidad Católica cayó por 2 a 1 ante Audax Italiano en Rancagua (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

“Católica era el encargado de, no puede ser de otra manera. Tiene que venir por el funcionamiento y rendimiento de los protagonistas que tiene en estos momentos la UC”, sentenció.