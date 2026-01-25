Universidad Católica cayó por 7-8 en los penales frente a Coquimbo Unido por la Supercopa. Tras igualar en un trabado partido, terminó como destino en lanzamientos penales en donde los piratas lograron ser más efectivos.

La tristeza por parte de la UC va más allá de la pérdida de un título. Significa que Gary Medel siguen sin poder sumar un título a nivel de clubes a sus 38 años.

Esto porque el Pitbull, a pesar de los grandes equipos en los que ha jugado, no ha podido levantar ningún trofeo con ellos.

Gary pasó por equipos de la élite mundial, como Boca Juniors, Inter de Milán, Sevilla y entre otros, pero lamentablemente nunca se le pudo dar.

Pero a pesar de no tener medallas a nivel de clubes, el Pitbull será recordado para toda la historia por ser parte fundamental del plantel bicampeón de la Copa América.

Coquimbo Unido venció a la UC en penales

Debido a un inspirado “Mono” Sánchez en los penales, y una poca efectiva UC, que contó con los fallos de Diego Corral, Eugenio Mena y Branco Ampuero, los aurinegros bajaron la segunda estrella de su historia.

¿Qué viene para Gary Medel?

Ahora los Cruzados tienen la mente en el inicio del Campeonato Nacional. En donde tendrán que visitar a Deportes La Serena el próximo domingo 1 de febrero a las 15:00 horas y sacarse de encima la mala pasada.

