Universidad Católica ya empieza a ultimar detalles para lo que será su debut dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ viajarán a la cuarta región para enfrentarse a Deportes La Serena.
El elenco de Daniel Garnero quiere partir con el pie derecho lo que será su expedición en el torneo nacional, en el que esperan poder tener un gran rendimiento y sumar sus primeros tres puntos.
Para este duelo, el estratego de la UC ya empieza a preparar su formación, en la que para este compromiso tiene dos importantes dudas para terminar de conformar su once.
Las dudas están en el puesto de lateral derecho y del extremo izquierdo, en la que Tomás Asta-Buruaga y Clemente Montes aparecerían como titualares, pero Bernardo Cerezo y Justo Giani pelean por un cupo para ser titular en el equipo.
La formación que prepara Garnero en la UC
La formación que tendría en mente Daniel Garnero en la UC para la final sería con: Vicente Bernedo en portería; Tomás Asta-Buruaga (Bernardo Cerezo), Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena en la defensa; Gary Medel, Jhojan Valencia y Matías Palavecino como mediocampistas; Cristián Cuevas, Fernando Zampedri y Clemente Montes (Justo Giani) en ataque.
El duelo entre Deportes La Serena y Universidad Católica 2026 se disputará este domingo 1 de febrero a partir de las 18:00 horas en el Estadio La Portada.
En Síntesis
- Universidad Católica enfrentará a Deportes La Serena este domingo 1 de febrero en La Portada.
- El entrenador Daniel Garnero mantiene dudas entre Asta-Buruaga o Cerezo y Montes o Giani.
- El equipo titular de la UC incluiría a Gary Medel y Fernando Zampedri desde el inicio.