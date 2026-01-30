Universidad Católica ya empieza a ultimar detalles para lo que será su debut dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ viajarán a la cuarta región para enfrentarse a Deportes La Serena.

El elenco de Daniel Garnero quiere partir con el pie derecho lo que será su expedición en el torneo nacional, en el que esperan poder tener un gran rendimiento y sumar sus primeros tres puntos.

Para este duelo, el estratego de la UC ya empieza a preparar su formación, en la que para este compromiso tiene dos importantes dudas para terminar de conformar su once.

Las dudas están en el puesto de lateral derecho y del extremo izquierdo, en la que Tomás Asta-Buruaga y Clemente Montes aparecerían como titualares, pero Bernardo Cerezo y Justo Giani pelean por un cupo para ser titular en el equipo.

Asta-Buruaga es una de las dudas en la UC | Foto: Photosport

La formación que prepara Garnero en la UC

La formación que tendría en mente Daniel Garnero en la UC para la final sería con: Vicente Bernedo en portería; Tomás Asta-Buruaga (Bernardo Cerezo), Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena en la defensa; Gary Medel, Jhojan Valencia y Matías Palavecino como mediocampistas; Cristián Cuevas, Fernando Zampedri y Clemente Montes (Justo Giani) en ataque.

El duelo entre Deportes La Serena y Universidad Católica 2026 se disputará este domingo 1 de febrero a partir de las 18:00 horas en el Estadio La Portada.

En Síntesis