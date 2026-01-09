La planificación de Universidad Católica para la próxima temporada comienza a tomar forma, aunque antes debe enfrentar definiciones claves respecto a la salida de algunos jugadores del plantel cruzado.

El pasado 1 de enero, y a través de sus redes sociales, una publicación encendió las alarmas entre los hinchas cruzados, luego de que Tomás Astaburuaga anunciara de manera oficial su despedida del club, tras más de un mes de conversaciones para extender su vínculo.

Sin embargo, desde el cuerpo técnico la señal fue distinta, abriendo un nuevo escenario y dejando en evidencia que no existe pleno consenso respecto a esa eventual salida.

Daniel Garnero pide el retorno de Tomás Asta-buruaga a la UC

En las últimas horas, el director técnico Daniel Garnero sorprendió en conferencia de prensa al referirse públicamente a la situación, dejando claro que la intención de parte de él es muy distinta a la expresada en redes por el jugador.

“Me enteré que se despidió y nosotros queremos que se quede. Ojalá que siga”, señaló el estratega argentino, frenando cualquier certeza sobre la partida definitiva del defensor.

Tomás Asta-buruaga todavía no encuentra club tras su salida de la UC | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Si bien desde Cruzados continúan analizando alternativas para reforzar esa posición, no se descarta que el futbolista de 29 años pueda volver a ser parte del plantel de honor de la UC

De esta manera, el futuro de Asta-buruaga permanece abierto y sujeto a definiciones que aún no están cerradas, en medio de un proceso de reestructuración donde las decisiones finales todavía no han sido comunicadas oficialmente por el club.

En síntesis…

Tomás Astaburuaga anunció su salida de Universidad Católica a comienzos de año, pero el director técnico Daniel Garnero sorprendió al asegurar que el cuerpo técnico quiere que el jugador continúe en el club.