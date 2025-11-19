Universidad Católica se entrena pensando en los partidos que le restan de la Liga de Primera 2025, donde el equipo dirigido por Daniel Garnero buscará quedarse con el Chile 2 hacia la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Más allá de una posible clasificación al torneo continental, en la UC también están muy atentos a lo que pueda pasar en el Mercado de Fichajes y, en esa línea, hay novedades con un jugador que podría dejar San Carlos de Apoquindo.

La información fue entregada por el periodista Jorge Cubillos en Pelota Parada de TNT Sports, donde el comunicador aseguró que Huracán de Argentina estaría tras los pasos de Tomás Asta-Buruaga.

Tomá Asta-Buruaga podría salir de la UC. | Foto: Photosport

“Está chequeado”, dijo el comunicador sobre la información que sitúa a uno de los buenos valores que ha tenido Universidad Católica esta temporada al otro lado de la cordillera para ser compañero de Leonardo Gil.

Eso sí, Jorge Cubillos es enfático en señalar que todavía no hay una oferta formal por el jugador, pero que la podría haber con el correr de los días y siempre dependiendo de que Huracán quiera formalizar el interés que tiene por el jugador de la UC.

¿Tendrá su primera aventura internacional Tomás Asta-Buruaga? Habrá que esperar hasta el fin de temporada para ver si sigue en Universidad Católica o si decide cruzar la Cordillera de los Andes para jugar en Huracán.

En síntesis

Universidad Católica busca el cupo Chile 2 de la Copa Libertadores con Daniel Garnero.

Huracán de Argentina tiene interés en el jugador de la UC Tomás Asta-Buruaga.