Universidad Católica tendrá que agilizar los movimientos en el mercado de fichajes: un jugador concluye su vínculo contractual a fines de diciembre y está siendo observado por diversos equipos.

Ese es el caso de Tomás Asta-Buruaga, defensor de 29 años que está en la mira de clubes nacionales e internacionales. Por ello, en caso de no acordar la extensión de su vínculo en la precordillera, ya tiene dónde buscar trabajo.

Además de estar en carpeta de Huracán, hay dos escuadras chilenas que ya consultaron por él. Según informó Sabes Deportes, dichos elencos son Everton y Unión La Calera: hicieron las averiguaciones pertinentes por sus servicios.

Cabe destacar que el zaguero ya vistió los colores del cuadro viñamarino. Estuvo a préstamo a lo largo de la temporada 2024, registrando 33 encuentros y un gol en dicho paso.

A su vez, según destacó el medio citado, la renovación de Tomás Asta-Buruaga en la UC está entrampada por un motivo: los años de contrato. La cúpula institucional ofrece una temporada más y él pretende dos.

Tomás Asta-Buruaga no tiene definida su situación en Universidad Católica: termina contrato. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Tomás Asta-Buruaga en Universidad Católica

Durante la presente campaña, el formado en las filas de Unión Española ha disputado un total de 26 compromisos con la camiseta de la UC. En ellos, ha anotado un gol y ha aportado una asistencia.

¿Se mantendrá en San Carlos de Apoquindo por un tiempo más? Está por verse. Ambas partes trabajan en ello, pero aún hay mucho paño por cortar. Hay libro de pases para rato.

En síntesis…