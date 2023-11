Colo Colo quiere terminar de la mejor manera la temporada 2023 y es por ello que aprovechó para jugar un amistoso ante River Plate, en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, el cual terminó con un empate por 2 a 2.

El gran rendimiento del guardameta Martín Ballesteros no pasó desapercibido ni entre los hinchas del Cacique ni en los simpatizantes de Universidad Católica, que vieron como uno de sus canteranos fue una de las figuras de este duelo.

La llamativa salida del golero de 21 años de la UC fue duramente criticada por el periodista Francisco Eguiluz, quien le echó toda la culpa a José María Buljubasich, gerente deportivo del club universitario.

A raíz de esto, Bolavip Chile se contactó con Miguel Ángel Neira, histórico jugador del elenco de la Franja Cruzada, quien se mostró en desacuerdo con el reconocido comunicador.

“Acá no sé si dependerá tanto de Buljubasich o de la tracalada de preparadores de arqueros que no tienen idea porque yo he visto como trabajan. Ellos deben informarles a sus superiores quién debe seguir y quién no, entonces los que trabajan con los arqueros le dicen a Buljubasich que este chico no tiene las condiciones para seguir proyectándose”, indicó.

Ballesteros fue uno de los puntos altos en el equipo de Quinteros | Foto: Instagram

Por último, Neira dejó en claro que “no creo que Buljubasich haya dicho ya lo echamos, aquí la culpa es de los arquero que trabajan en cadetes que yo los he visto y son pésimos”.

¿Cuándo llegó Martín Ballesteros a Colo Colo?

Martín Ballesteros arribó al Cacique en febrero del presente año, puesto que lo conocían Jorge Martínez, preparador de arqueros y el entrenador, Gustavo Quinteros.

El guardameta hizo casi todo el proceso formativo en la Universidad Católica, pero rescindió contrato. De hecho, estaba explorando la opción de ir a jugar a Estados Unidos, pero llegó el llamado de los Albos y terminó llegando a Macul.