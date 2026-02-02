Universidad Católica logró un sufrido empate 2-2 ante Deportes La Serena por la Liga de Primera 2026. El elenco de San Carlos de Apoquindo sufrió más de la cuenta para rescatar la paridad en el norte del país.

Un polémico encuentro que fue analizado por Manuel de Tezanos en los micrófonos de Balong Radio: el periodista se deshizo en críticas. ¿Hacia quién o qué? Fue un cuestionamiento generalizado.

Según expresó, el compromiso en el Estadio La Portada tuvo poca fluidez por culpa de los futbolistas de ambas escuadras. Las simulaciones y las polémicas arbitrales no pueden ser pan de cada día.

“No fue un buen partido. Yo no sé qué puede hacer un árbitro cuando todos exageran los contactos, es impresionante. Horrible en un partido así”, comenzó señalando.

Luego, agregó: “No hay una solución reglamentaria porque el reglamento no está hecho para este nivel de deslealtad, de tratar de sacar ventaja. Un partido muy difícil de ver, pasa parado. ¿Le pegó tan fuerte como el jugador dice?”.

Manuel de Tezanos aprobó el nivel de Justo Giani en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Rescató a este refuerzo de Universidad Católica

Finalmente, el reconocido comunicador destacó a una incorporación de la UC para esta campaña. Bajo su visión, Justo Giani ha sido de lo más loable del cuadro precordillerano en el arranque de temporada.

“Bien (Justo) Giani, que acá está saliendo en una foto. De lo mejor de Universidad Católica. Después la defensa no funcionó (…)”, concluyó en su reflexión.

En resumen: