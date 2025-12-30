Los distintos equipos del fútbol chileno aprovechan lo que es esta ventana de trasnferencias, en donde los clubes esperan poder nutrir de la mejor forma sus planteles para el 2026.

Uno de estos equipos es Deportes Copiapó, el conjunto del norte de nuestro país busca sacudirse de lo que fue la oportunidad que desperidció de ascender a primera en este 2025 y va por su ascenso en el próximo año.

Por esto, el ‘León de Atacama’ ya se mueve en este mercado de pases y en las últimas horas se dio a conocer una importante noticia sobre un importante jugador que puede arribar al club.

Se trata del jugador que pertenece a la Universidad Católica, Jorge Ortiz, quien tendría todo listo para transformarse en nuevo jugador de Deportes Copiapó para el 2026, según informó el sitio ‘PrimeraBChile’.

Ortiz llegaría a Copiapó | Foto: Photosport

De esta forma, el joven atacante de 21 años espera por tener su anhelada consolidación a nivel futbolístico, en lo que este nuevo gran desafío en la Liga de Ascenso.

A falta de la confirmación de su fichaje, Deportes Copiapó de cara al 2026 anunció el arribo Héctor Almandoz como su nuevo entrenador y la llegada de Nicolás Temperini e Iván Ledezma como sus refuerzos.

En Síntesis