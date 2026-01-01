Uno de los jóvenes más destacados de la UC en 2023 partiría a préstamo a Deportes Copiapó.

Desde su llegada, Daniel Garnero ha sido muy claro con los jugadores que ocuparía y no para la temporada. Por otra parte, Universidad Católica dio la sorpresa hace unas semanas tras anunciar cuatro refuerzos en un día.

Los arribos de Justo Giani, Matías Palavecino, Bernardo Cerezo y Jimmy Martínez, dieron mucho que hablar en la hinchada cruzada, debido a la rapidez de la dirigencia para traer refuerzos.

Esta situación quedó marcada, ya que desde 2022 en adelante no se estaba dando, debido a que gran parte de los fichajes de los cruzados desde aquel año, no lograron dar el ancho en el club.

Con los cinco torneos que jugará la UC en 2026, debían de todas maneras comenzar a reforzarse con anticipación. Esto porque tienen que armar un plantel para jugar la Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa, Copa de la Liga y la Copa Libertadores.

Así como hay llegadas, también hay salidas, como el caso de Tomás Asta-Buruaga, quien a pesar de reivindicarse con su club en la segunda rueda, no terminó de convencer para una posible renovación. Y el caso más reciente es la salida de Jorge Ortiz para partir a préstamo a Deportes Copiapó en el 2026.

Jorge Ortiz no será cruzado en 2026.

Otra situación que tiene con dolor de cabeza a Cruzados, es la incertidumbre sobre la continuidad de Eduard Bello en el club. Debido a que al encontrarse de préstamo desde el Barcelona SC de Ecuador, tiene un pie más afuera que dentro del Claro Arena.

El caso de Jorge Ortiz es particular, ya que el mismo técnico de los cruzados, no tiene como encajarlo en sus sistema de juego. Por lo que pasó de cumplir con ser titular en 2023, a salir a préstamo a la Primera B.

¿Cuál es la situación de Ortiz?

El canterano de la UC deslumbró con su juego en 2023, por la rapidez y la inteligencia que demostraba. Pero lamentablemente partiría a préstamo en 2025 a Deportes La Serena, en donde solo logró disputar 5 encuentros y entregar una asistencia.

Antecedentes y Evolución