Universidad Católica no tuvo una buena temporada 2024 en el fútbol chileno, donde no logró meterse a la fase de grupos de Copa Sudamericana, quedó eliminado tempranamente en Copa Chile y no fue protagonista del Campeonato Nacional 2024.

En la precordillera esperan que el 2025 sea distinto, año donde inaugurarán su flamante nuevo estadio. Para eso, los cruzados ya saben que no contarán ni con Nicolás Castillo ni Gary Kagelmacher, quienes dejaron la institución.

A esos dos jugadores se podría sumar Sebastián Pérez, quien suena con fuerza para llegar a Palestino e incluso fue el técnico de los árabes el que confirmó el acercamiento con el también ex Deportes Iquique.

Zanahoria partiría a Palestino. | Foto: Photosport

En conversación con De Fútbol Se Habla Así de D Sports, Lucas Bovaglio aseguró que ‘Zanahoria’ “Es una posibilidad concreta. El club inició una negociación con él y está encaminada”, reveló el estratega árabe.

En esa misma línea, complementa diciendo que “Hay detalles que restan, pero es una posibilidad concreta para que sea uno de los arqueros en la temporada que viene”, sumó de cara a los desafíos que se le avecinan al ‘Tino’.

¿Zanahoria a La Cisterna? Cabe recordar que, la semana pasada, Miguel Ramírez aseguró que Pérez podría llegar a Deportes Iquique, pero el jugador básicamente dejó ‘pagando’ al equipo por explorar otras opciones.

La carrera de Sebastián Pérez

Everton, Deportes Puerto Montt, Palestino, Deportes Iquique, Unión Española y Universidad Católica son los clubes que Sebastián Pérez ha defendido a lo largo de su carrera como futbolista profesional.