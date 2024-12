NO ERA PRIORIDAD

Sebastián Pérez dejó Universidad Católica. El portero abandonó San Carlos de Apoquindo y tras ello reveló el motivo que lo llevó a tomar la importante decisión.

En conversación con Radio ADN, el portero de 34 años explicó el porqué de su partida de la precordillera. Tuvo una conversación con la cúpula del club y esta no lo dejó conforme.

El guardametas comenzó señalando: “Me dijeron que el 2025 yo no iba a tener los minutos que deseaba, quizás por el tema de los minutos sub-21, que ahí está Thomas Guillier, pero no me explicaron los motivos”.

En dicha línea, advirtió que ese mensaje de la UC lo obligó a buscar nuevos horizontes. Ante ello, terminó firmando su retorno a Palestino: ya había defendido a dicho equipo en 2018.

“Obviamente uno quiere jugar más minutos, así que preferí ir en busca de una mayor continuidad. Todavía tengo metas que cumplir”, agregó Zanahoria al medio señalado.

“Este 2024 volví a Universidad Católica con toda la esperanza de andar bien en el equipo y justo me tocó sufrir dos lesiones, entonces perdí mucho terreno para tener una mayor continuidad”, lamentó el portero.

¿Cuánto jugó en la última campaña precordillerana? Tan solo 11 compromisos. Esperaba un camino más largo en San Carlos de Apoquindo, pero deberá buscar dicha continuidad en los árabes.

De Universidad Católica a Palestino

Finalmente, tuvo palabras para referirse a su retorno a La Cisterna. Expresó su felicidad por volver a un club en el que sabe que tendrá, en el papel, mayor regularidad y confianza.

“Estoy muy contento de volver al club. Ha crecido mucho desde que me fui. Es un equipo que siempre se arma bien para pelear en los primeros puestos y siempre entra a copas internacionales”, cerró.