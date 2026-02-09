Universidad Católica venció por 2-0 a Deportes Concepción el día de ayer y sumó su primer triunfo en la Liga de Primera 2026. Los responsables del triunfo fueron Justo Giani y Fernando Zampedri, quien sumó un nuevo récord con la camiseta de la UC.

Con su gol frente al “León de Collao”, el Toro ya le anotó al menos una vez a los 15 equipos rivales de la Liga de Primera 2026. Y desde su llegada en 2020, le ha anotado a todos los equipos que han ascendido y descendido, excepto uno.

Magallanes es el único club al que el nacido en Chajarí no le ha podido marcar en Primera División. El goleador se perdió uno de los dos duelos disputados en 2023 por expulsión y en el que estuvo presente el partido terminó 1-1 con gol de Alexander Aravena.

La Academia terminaría descendiendo en aquella temporada, por lo que Toro perdería al equipo de vista y hasta el presente año no se han vuelto a enfrentar.

El Hexagoleador del Fútbol Chileno ha tenido un espectacular arranque de temporada sumando 4 goles y 2 asistencias en 4 partidos. Esto entre la Liga de Primera y la Supercopa.

Fernando Zampedri le ha anotado a todos los equipos de la actual Primera División

No es necesario agregar que el goleador histórico de los Cruzados ya se convirtió en una leyenda del club. Y que a solo días de cumplir los 38 años, su calidad sigue intacta.

¿Qué números tiene Zampedri en la UC?

Desde su arribo en 2020, el nacionalizado chileno llegó a los 143 goles y 13 asistencias en 229 partidos. El ariete acumula 115 anotaciones en la Liga de Primera, 9 en Copa Chile, 4 en la Supercopa, 8 en Copa Libertadores y 7 en Copa Sudamericana.

En síntesis