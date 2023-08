Nicolás Peranic se transformó en el nuevo meta titular de la Universidad Católica y con su aparición en el arco cruzado, el cuadro de Nicolás Núñez no sabe de victorias. El meta ha sido criticado duramente por su nivel y, además, quedó en el ojo del huracán por el penal que cometió a Carlos Palacios en la Copa Chile.

Con 38 años, Peranic se quedó con el pórtico de la UC tras la salida de Matías Dituro a Turquía. El nivel de ambos arqueros es dispar y el argentino ha pagado las consecuencias de su irregularidad en el arco de San Carlos de Apoquindo.

Más allá de todo, Peranic no pesca la prensa ni tampoco las ácidas críticas a su nivel en en uno de los grandes de Chile. Así lo hizo saber en la previa al partido ante Ñublense.

“No leo no miro las redes sociales no es sano ni productivo. Respeto la opinión de todos. En el análisis, la autocrítica la hago, no me da lo mismo ganar o perder, o tener un mal o buen partido. Trabajo para cambiar”, expresó.

Nicolás Peranic no ha tenido un buen nivel en Universidad Católica (Photosport)

Más allá de eso, Peranic igualmente hace su autocrítica debido al rendimiento en la portería de la UC. Sin embargo, el arquero quiere dejar atrás el fantasma de Dituro que aún ronda San Carlos de Apoquindo.

“Han habido circunstancias que no me favorecieron, pero no me voy a excusar, sino seguir trabajando para que mi rendimiento sea mejor”, adicionó. Peranic sabe que él y todo el equipo tiene que levantar ante Ñublense.

“Todos tenemos las mismas responsabilidades, las mismas posibilidades dentro de lo que nos toca en la cancha de cambiar este presente. Como arquero sufro cuando nos hacen goles, pero no me sumo más ni menos responsabilidad”, terminó Peranic.