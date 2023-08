Universidad Católica tuvo un duro golpe este pasado fin de semana en la que los dirigidos por Nicolás Núñez cayeron por 2-0 ante Audax Italiano en el Estadio Santa Laura, en lo que fue un floja actuación de los ‘Cruzados’.

Uno de los jugadores más apuntados por los hinchas ante su rendimiento fue el portero Nicolás Peranic, quien en esta jornada habló con el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports y se refirió a lo que es su presente en la UC.

“Para mí es muy grato, es un sueño poder defender esta camiseta, pero no me modifica mi actuar, mi semana o forma de entrenar. Siempre me maneje de la misma manera cuando no me tocaba y tenía que apoyar y me manejo de la misma manera ahora que tengo que jugar”, comenzó señalando Peranic.

Ante lo que fue el baldazo de agua fría recibido ante los ‘Itálicos’, el portero confirmó que el equipo recibió un inesperado golpe tras no cumplir el objetivo que era sumar una victoria en condición de local.

Peranic fue cuestionado en el último partido de la UC | Foto: Photosport

“La ilusión era de seguir sumando, pero fue un partido no encontramos la forma, hubo errores puntuales que nos hicieron pagarla caro y perder, pero así y todo el convencimiento sigue siendo el mismo”, explicó.

Sobre el presente del equipo, el hoy golero titular de la UC no se pone presiones junto a sus compañeros y de manera personal, hace un llamado a seguir trabajando para sacar adelante al equipo.

“Seguimos enfocados en corregir nuestros errores y mejorar día a día para respaldar a este nuevo cuerpo técnico, que viene llegando con muchas ganas y trabaja de muy buena manera. De nuestra parte siempre está la mejor disposición para sacar este momento, que no es grato para nosotros, adelante”, detalló en TNT Sports.

Finalmente, Peranic fue consultados sobre la gran polémica del fin de semana ante el penal no sancionado a Fernando Zampedri, en la que el portero no hizo cuestionamientos al arbitraje, señalando que cualquiera se puede equivocar.

“Lo ví y también ví que subieron las grabaciones del VAR, pero bueno, los árbitros son humanos y se pueden equivocar. Creo que, si era penal, en la cancha me había parecido penal, pero uno confía en que cuando el árbitro va y revisa, aplicará criterio”.

“Quedarnos en lo que pudo haber sido no sirve de nada, quizás por cómo estaba el partido cambiaba un poco las cosas, pero ya está, ya pasó y repito, todos somos seres humanos, nos equivocamos y puede pasar”, finalizó.