Mauricio Isla dejó Universidad Católica en el día de ayer en un paso que posiblemente no será muy recordado por los hinchas cruzados, quienes vieron con entusiasmo la llegada del Huaso a la UC pero que no dejó mucho a su haber.

Tras su salida, vienen los análisis de lo que fue su paso por San Carlos de Apoquindo y, en esa línea, un ex compañero de selección como lo fue Nicolás Peric, trató de ver el vaso medio lleno tras la salida del jugador.

“No voy hacer un análisis de lo extra futbolístico porque no corresponde, uno en base a la experiencia tiene que hablar de que el primer semestre de él en la UC no estaba Mena y el agente ofensivo era el ‘Chapa’, lo que le permitía ser más ofensivo y no estar tan preocupado de defender”, explicó en Equipo F de ESPN Chile.

Isla, fuera de la UC. | Foto: Photosport

El ‘Loco’ asegura que la forma de jugar de Holan terminó matando a Isla: “En este segundo semestre le tocó ser más defensa y comprometerse ahí con un equipo que no ha funcionado y no funciona muy bien. Hoy está Nieto y es al revés, Mena es ofensivo y Nieto defiende. En aspectos futbolísticos, podría decir que no es la misma UC del año pasado y no le favoreció la forma en que empezó a jugar Ariel Holan, y los resultados no acompañaron”.

Peric rema contra la corriente al asegurar que, en su llegada, Isla la descoció: “Su primer semestre fue muy bueno y en esta parte la Católica en sí no se ha visto bien, endosarle esa responsabilidad a jugadores con mayor prestigio no me parece”.

¿Cuál será el próximo destino de Mauricio Isla? Si bien aún no se sabe, lo que sí está claro y según comunicó el mismo conjunto cruzado, el futuro del Huaso no estaría en Chile y se prepara para una nueva aventura internacional.