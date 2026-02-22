La Universidad Católica dejó atrás la caída ante Cobresal en el norte del país y logró su segundo triunfo en la Liga de Primera 2026 tras imponerse con autoridad por 3-1 ante Coquimbo Unido en el Claro Arena.

El elenco que dirige Daniel Garnero mostró carácter para dar vuelta un marcador adverso, firmando una victoria que reenciende la ilusión de su fanaticada y le permite tomar aire en el arranque del campeonato.

Fue una noche de celebración en San Carlos de Apoquindo, con goles, festejos y comunión entre jugadores y tribunas. Sin embargo, en medio de esa fiesta deportiva, ocurrió una escena que no se vio en la transmisión de TNT Sports y que terminó convirtiéndose en viral.

Mario Lepe fue protagonista de un emotivo momento en el Claro Arena | FOTO: Oyarzun/Photosport

Mario Lepe y su emotivo momento en el triunfo de la UC ante Coquimbo Unido

Cuando los hinchas divisaron a Mario Lepe, excapitán y campeón de ocho títulos con la UC, la reacción fue inmediata. El estadio se vino abajo en un reconocimiento que no estaba en los planes de nadie, pero sí en el corazón de los cruzados.

“Y dale Mario Lepe”, coreaban desde las tribunas, mientras el histórico exjugador agitaba los brazos y agradecía las muestras de cariño de los miles de simpatizantes presentes en el recinto.

El momento fue captado por asistentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde el video sumó miles de reproducciones en cuestión de horas.

Fue un reconocimiento espontáneo a un referente que marcó época en la institución universitaria. En una jornada redonda en lo futbolístico, la UC también celebró a uno de sus símbolos, demostrando que hay nombres que no se olvidan y que siguen generando emoción cada vez que aparecen en casa.

