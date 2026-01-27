Universidad Católica remeció el mercado de pases del fútbol femenino chileno al confirmar el regreso de Natalia Campos, una de las arqueras más experimentadas y reconocidas del medio nacional. La guardameta vuelve al club donde se formó y dio sus primeros pasos como profesional, en un movimiento que ilusiona a la hinchada cruzada de cara a la nueva temporada.

A sus 34 años, Campos retorna a San Carlos de Apoquindo luego de una extensa trayectoria que comenzó precisamente en la UC en 2008, institución a la que defendió hasta 2019 y donde se convirtió en la futbolista con más partidos vistiendo la camiseta de ‘Las Cruzadas’. Su vuelta no solo representa un reencuentro con sus raíces, sino también la llegada de liderazgo y jerarquía al plantel.

En su recorrido por el fútbol chileno también dejó huella en otros clubes importantes. En 2016 defendió a Colo Colo en calidad de préstamo para disputar la Copa Libertadores, experiencia que amplió su recorrido internacional y consolidó su nombre como una arquera confiable en instancias de alta exigencia.

Posteriormente, en 2021 fichó por Universidad de Chile, donde vivió uno de los momentos más destacados de su carrera al coronarse campeona del Campeonato Nacional Femenino. Con las azules, además, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2020, confirmando su vigencia en el alto nivel competitivo.

Su carrera también incluyó una experiencia en Europa con el Albacete de España y, más recientemente, un paso por Unión Española durante la temporada 2025, donde fue pieza clave para que las hispanas llegaran hasta las semifinales del torneo femenino nacional.

Ahora, Natalia Campos inicia un nuevo capítulo en el club que la vio nacer futbolísticamente. Su regreso a Universidad Católica no solo potencia al equipo dentro de la cancha, sino que también simboliza el retorno de una referente histórica que busca seguir dejando huella en el desarrollo del fútbol femenino chileno.

