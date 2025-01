Natalia Campos llegó en la temporada 2021 a Universidad de Chile donde jugó a gran nivel en la Copa Libertadores que se disputó ese año en Buenos Aires y también fue pilar fundamental en el título obtenido por las Leonas ese mismo año.

La Ñata era número pegada en la selección chilena femenina, siendo parte del combinado nacional que jugó la Copa América 2018 y de los planteles que jugó el Mundial Femenino 2019 en Francia y los Juegos Olímpicos en Tokio.

Este jueves la destacada arquera dio a conocer en su cuenta de Instagram la noticia de que parte del cuadro azul. “Hoy me toca decir adiós a un gran club, del que siempre he sido hincha y al que nunca pensé en llegar, pero me abrió sus puertas y recorrimos un lindo camino juntos”, indicó.

Además la portera no escondió que la salida de la U no pasa por una decisión personal y que tiene que ver con la asunción del nuevo entrenador del equipo femenino, Cristóbal Jiménez.

“Esta es la publicación más difícil que me ha tocado subir porque realmente no quería hacerla, pero así es el fútbol, esto es de gusto de técnicos y siempre ha sido así”, detalló.

Por último Natalia Campos se despidió de la hinchada de la U, fanaticada que tiene sí o sí a la arquera como una ídola de la institución.

Natalia Campos se despide de Universidad de Chile

“Gracias a los hinchas, a quienes apoyan y empujan al fútbol femenino, gracias por exigirme y empujarme siempre a buscar mi mejor versión. Me voy tranquila porque di todo de mí por esta institución y espero que sigan exigiendo y impulsando el crecimiento del fútbol femenino”, aseguró.

Agregando en el final: “Gracias por todo, los llevaré conmigo siempre. Vamos la U!”