Francisco Arancibia ya entrena con Universidad Católica pensando en lo que será el segundo semestre de los cruzados, donde solo tienen actividad en el Campeonato Nacional tras haber sido eliminados de la Copa Chile.

El ex jugador de Cobreloa ha hecho ruido en su llegada a San Carlos de Apoquindo, donde pocos entienden su llegada e, incluso, se especula con que es una movida de representante al ser el mismo de Tiago Nunes, entrenador cruzado.

Arancibia encuentra detractores en su llegada a la UC. | Foto: Photosport

Uno que no está absolutamente ni ahí con Francisco Arancibia y no entiende su contratación es Miguel Ángel Neira, histórico cruzado. Consultado por Bolavip Chile si era necesario su arribo, aseguró que “No, para nada. La Católica no sé quién decide, pero necesita a un 10, ese es el puesto que tiene que cubrir para que ayude más a Zampedri”, dijo.

“No necesitamos a Arancibia; tenemos a Montes, Tapia, los chicos de cadete… ¿para qué lo traen? No es que no me guste ni que sea malo, pero no es lo que necesita Universidad Católica en este momento”, complementó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Francisco Arancibia será prontamente oficializado en la UC y se transformará en el tercer refuerzo del Mercado de Pases de invierno tras la llegada de Valber Huerta y Fernando Zuqui.

Universidad Católica en la tabla

Universidad Católica marcha en el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024 con 30 puntos, tres menos que Universidad de Chile y 4 menos que Coquimbo Unido, el único y exclusivo líder de la competición.