Nicolás Castillo sigue dando de qué hablar, pero no por su nivel en Universidad Católica. El delantero realizó gestos obscenos contra la barra de Universidad de Chile, lo que desató una polémica tras el Clásico Universitario. Ello fue lamentado por Pedro Carcuro: aseguró que lo del atacante es una farra.

Para el reconocido periodista, lo del jugador de la UC es para sentir tristeza. No tiene rabia por lo hecho por el futbolista, sino que pena. Relató sus partidos durante su estadía en las categorías juveniles de La Roja y se ilusionaba con una próspera carrera. No obstante, sus problemas lo alejaron de ello.

“Estas imágenes que estamos viendo provocaron hoy reacciones muy airadas, muy duras, enrabiadas de los periodistas deportivo respecto a esta acción de Nico Castillo después del partido”, comenzó indicando en las pantallas de TVN.

“Les digo algo con mucha sinceridad: a mí no me provocan rabia, no me provocan enojo… Me da pena, de verdad, tengo pena. Cómo este chico, lleno de talento, ha arruinado su carrera haciendo tantas estupideces”, agregó el histórico relator deportivo.

Nicolás Castillo vive una nueva polémica en el fútbol chileno. (Foto: Photosport)

Nicolás Castillo estará lejos de la UC

En medio de la polémica por sus gestos contra la U, el atacante saldrá del país para someterse a una intervención quirúrgica. Así lo manifestó la UC a través de redes sociales, revelando que Castillo viajará rumbo a Barcelona para pasar por quirófano.

“Informamos que el jugador Nicolás Castillo se someterá este miércoles 22 de Mayo en la ciudad de Barcelona a una intervención quirúrgica que consiste en una tendoscopía aquileana. Dicho procedimiento estaba programado y acordado con nuestra área médica, quienes acompañarán al jugador en España”, aseguraron.

