Fernando Zampedri actualmente es el hexagoleador del fútbol chileno. El goleador de Universidad Católica, quien llegó en 2020, ha sido el máximo anotador en todas las ediciones del Campeonato Nacional, desde su arribo a Chile.

Ante esta situación, no se ha salvado de las críticas, ya que el exfutbolista, Rafael Olarra, desde 2025, le ha mandado dardos al “Toro”. El ex Universidad de Chile, dijo en la pasada temporada, que el artillero ya no estaba en un buen momento y que ya no daba para ser titular en la UC.

Acto seguido, Zampedri marcó un triplete ante Everton y mandó a callar en su tercer gol. Situación que generó dudas de sobre el gesto iba dirigido hacia Olarra o fue solo una celebración.

“¿Zampedri este año también lo pelea? (ser goleador). ¿El quitarle el cetro es eso?“, declaró el exjugador a través de ESPN.

En esta conversación también realizó una comparación con el reciente fichaje de los azules, Juan Martín Lucero, a quien apunta que será el exclusivo goleador de la Liga de Primera.

Fernando Zampedri lleva dos goles en dos partidos de la Liga de Primera

“A Zampedri lo pongo como opción (de goleador), pero Lucero está sobre él por jerarquía futbolística”, cerró Olarra.

¿Qué viene para Zampedri?

El próximo desafío del “Toro”, será el sábado 14 de febrero, cuando la UC enfrente a Cobresal en El Salvador a las 20:30 horas. Día en el que además, el goleador estará de cumpleaños.

En síntesis