La dirigencia de Universidad Católica recibió un fuerte remezón en las últimas horas. Y es que Gabriel Milito le habría dado un fuerte portazo al ofrecimiento del elenco precordillerano para ser su nuevo director técnico.

Lo cierto es que el argentino no llegó a un acuerdo tras la reunión que mantuvo con el gerente deportivo José María Buljubasich en Argentina. ¿El motivo?. No quedó convencido tanto en lo económico ni en lo deportivo, y todo apunta que el ex DT de Argentinos Juniors firmará en los próximos días en Atlético Mineiro de Brasil.

Con esto, el interinato de Rodrigo Valenzuela se extenderá una semana más y él estará al mando del equipo en el duelo ante Unión La Calera.

HAY UN CANDIDATO QUE CORRE CON VENTAJA EN LA UC

Sin embargo, en las últimas horas, el periodista Marco Escobar Alvear en el programa De Fútbol Se Habla Así de DSports lanzó el nombre del candidato que corre con ventaja para tomar la vacante que dejó Nicolás Núñez.

“Se cayeron los tres que tenía en la lista final la Católica: Berizzo, Arruabarrena y Milito, que está pronto a ser técnico en Brasil”, informó el comunicador que sigue todos los pormenores de los Cruzados.

“Hoy día (ayer) hubo una reunión de José María Buljubasich con un representante chileno, se acordó el tema económico, lo más probable es que la Católica terminé cerrando a Tiago Nunes y sea el nuevo entrenador de la UC”, sentenció.

Tiago Nunes viene de dirigir a Botafogo | FOTO: Buda Mendes/Getty Images

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR LA UC POR EL CAMPEONATO NACIONAL?

El duelo válido por la fecha 1 del Campeonato Nacional había sido suspendido a raíz de los incendios forestales que afectaron a la Región de Valparaíso a comienzos de febrero, fue reprogramado para este viernes 22 de marzo a las 18 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera.