Universidad Católica apunta a este refuerzo para el mercado de fichajes: “Muy cerca”

Según trascendió, Luis Pavez asoma como la primera incorporación de la UC para la temporada 2027. Termina contrato en O'Higgins.

Universidad Católica está activa en el mercado de fichajes y tiene algunos nombres en carpeta para la siguiente campaña. Uno de ellos, se acerca a pasos agigantados a San Carlos de Apoquindo.

¿De quién se trata? Según informa el periodista Jorge “Coke” Hevia a través de su cuenta de X, hay un posible refuerzo que tiene conversaciones avanzadas: ese es el caso de Luis Pavez.

El lateral izquierdo termina contrato con O’Higgins de Rancagua y quedará en condición de futbolista libre el 31 de diciembre de 2026. Por ende, la cúpula de la UC va por sus servicios.

Mediante su cuenta personal de la plataforma indicada, el comunicador mencionó: “Arranca una semana donde el escritoriazo en la B va a seguir. Hincha de la UC hoy al nombre de Luis Pavez (muy muy cerca), le agrego dos más”.

Luego, consultado sobre el rumor que vincula a Universidad Católica con Arnaldo Castillo (también de O’Higgins), el rostro de televisión complementó: “Yo no lo tengo todavía“.

Universidad Católica se acerca a Luis Pavez. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica va por Luis Pavez

Durante esta campaña, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de 42 encuentros vistiendo la camiseta celeste. En dichos enfrentamientos, anotó dos goles y aportó con tres asistencias.

De este modo, aumenta la incertidumbre sobre el futuro de Eugenio Mena. Todo indica que el campeón de América con Chile se despedirá al concluir su contrato este 31 de diciembre.