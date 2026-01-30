Universidad Católica sigue apostando por figuras internacionales para su cantera. En este mercado de fichajes, lo demostró con un mediocampista ofensivo que proviene directamente desde España.

¿De quién se trata? Nació en Argentina, pero en 2025 probó suerte en Europa. Allí, representó a la categoría Juvenil A de Levante, pero esta campaña intentará quedarse en la precordillera.

Según detalló el periodista Kevin Grünenwald de La Cantera Cruzada, ese es el caso de Agustín Macat. A sus 18 años, arribó a la UC con una misión: superar la prueba a la que está sometiéndose para integrarse a las series inferiores.

El volante registra un paso por Rosario Central, elenco en el que desembarcó tras comenzar su formación en CSD JJ Moreno en Puerto Madryn, Chubut. Ha sorprendido por su alta capacidad goleadora.

Un punto a considerar: el último equipo mencionado ha forjado a atletas de élite. El ejemplo más fiel de ello es el de Gabriel Mercado, recordado por sus estadías en River Plate y Sevilla, entre otros.

Agustín Macat está a prueba en Universidad Católica. (Foto: CSD JJ Moreno)

Los refuerzos de Universidad Católica para 2026

Cabe consignar que para su plantel adulto, La Franja oficializó a Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani y Juan Ignacio Díaz. Eso sí, aún tiene tiempo para inscribir más piezas.

¿Hasta cuándo hay plazo? El libro de pases cierra el día hábil anterior al inicio de la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026: el jueves 19 de febrero a las 23:59 horas.

En resumen: