Universidad Católica ya empieza a prepararse con todo para lo que es la temporada 2026, en donde los ‘Cruzados’ tienen como gran objetivo en poder volver a conseguir títulos, dentro de los varios desafíos que tienen para este año.

Por esto, el equipo que comanda Daniel Garnero busca reforzarse de la mejor forma para esta temporada, en la que ya ha oficializado varios refuerzos, pero le resta aún un puesto por reforzar: el de defensa central.

Ante este escenario, en las últimas horas el nombre de Enzo Roco comenzó a tomar fuerza en la UC, tras haber cerrado su etapa en el Faith Karagumruk de Turquía y quedar como agente libre, pero desde la tienda ‘Cruzada’ en esta jornada le pegaron un frenazo a esta posibilidad.

El gerente técnico, José María Buljubasich conversó en esta jornada con los medios de comunicación tras la presentación de Jimmy Martínez y fue consultado sobre la posibilidad de un retorno de Enzo Roco, en la que respondió de forma tajante.

La UC le baja el pulgar a Roco | Foto: Photosport

“Enzo es un jugador que se formó acá, que tiene una larga trayectoría, nosotros ya veníamos conversando en un listado de algunos jugadores que estamos avanzando en negociaciones”, declaró.

Finalmente, Buljubasich fue claro en señalar de que Enzo Roco podía entrar en una lista, pero hoy estaba lejos de una prioridad, ya que en la UC están conversando con otros jugadores, con los que podría haber novedades en los próximos días.

“Entrará Enzo en esa posibilidad, pero ya tenemos algunos jugadores que venimos hablando y podemos llegar a acuerdo en los próximos días por las conversaciones que ya teníamos”, cerró.

En Síntesis