El cierre del mercado de pases en la Primera División dejó una gran interrogante entre los hinchas de la Universidad Católica: ¿Por qué no regresó César Munder? Tras el cierre definitivo del libro de transferencias este jueves, el gerente deportivo José María Buljubasich rompió el silencio y explicó los motivos que alejaron al extremo de la precordillera.

Pese a que el nombre del atacante —formado en la cantera cruzada— sonó con fuerza como una opción para potenciar las bandas, el Tati confesó que, tras un análisis exhaustivo junto al cuerpo técnico, decidieron no avanzar en la operación. El jugador, finalmente, terminó firmando su vínculo con Palestino.

“Uno va haciendo evaluaciones a medida que va pasando el mercado. Dentro de ese análisis fuimos viendo que el plantel estaba bastante bien conformado y que había varios jugadores en esa área”, reveló Buljubasich en conferencia de prensa.

José María Buljubasich explica por qué no llegó César Munder a la UC.

Sobrepoblación en el ataque

Para la gerencia técnica, la prioridad fue no saturar un puesto donde hoy sobran nombres. Buljubasich fue enfático en que la decisión fue puramente deportiva, basada en la cantidad de piezas con las que ya cuenta el equipo para encarar el torneo local y la Copa Libertadores.

Plantel de 31 jugadores: La UC cuenta actualmente con una plantilla extensa, lo que deja incluso a referentes fuera de las prácticas de fútbol.

Decisión técnica: "Consideramos con el cuerpo técnico que el plantel estaba completo, que no era necesario [Munder] en ese momento", sentenció el gerente.

Foco en el presente

Con el caso de Munder cerrado y el jugador ya instalado en La Cisterna, la UC apuesta todas sus fichas a los delanteros que integran su actual lista de 31 futbolistas. Para Buljubasich, la amplitud del equipo será suficiente para afrontar el cargado calendario de abril, validando así la decisión de no sumar al actual puntero de los “Árabes”.