A ex campeón del mundo no le tirita la pera y habla sobre Mauricio Pellegrino y Héctor Almandoz

Este domingo, Universidad de Chile y Deportes Copiapó se enfrentarán por primera vez en su historia de manera oficial y si bien, se midieron en la época de Regional Atacama, los nortinos se han desligado de esa historia por lo que ocurrirá en el Estadio Elías Figueroa Brander será algo inédito.

Y en el banco de ambas escuadras estarán dos viejos conocidos como lo son los argnetinos Mauricio Pellegrino por el lado azul y Héctor Almandoz en la trinchera de los copiapinos por lo que será el reencuentro de dos glorias para un equipo argentino.

Hablamos de Vélez Sarsfield, cuadro que el año 1994 vivió su época de mayor gloria al conquistar la Copa Libertadores derrotando en la final al inexpugnable Sao Paulo, con los dos entrenadores, quienes por esos días eran defensores del cuadro de Liniers.

No obstante, no todo quedó ahí y meses más tarde enfrentaron al Milan por la final Intercontinental y en aquel entonces ya habían contratado a un chileno, el delantero ex Unión Española, José Luis Sánchez. El nacional jugó los minutos finales en aquel cotejo que favoreció a los argentinos por dos tantos a cero.

Bolavip Chile se contactó con el ex atacante quien reside en Arabia Saudita y tuvo palabras para sus ex compañeros quienes ahora dirigen a dos equipos de la primera división de nuestro fútbol y se medirán en esta jornada dominical.

"Que gane el mejor. No siempre se juntan dos campeones del mundo. les mando un abrazo a ambos. Tremendas personas, ni hablar a la hora de jugar", señaló el recordado Mataor quien también visitiese la camiseta de la U en 1996, en alusión a Pelle y al Coio.

El duelo se disputará a partir de las 18 horas en Valparaíso donde los azules buscan seguir en la parte alta de la tabla, mientras que el León de Atacama con la iurgencia de dejar de ser el colista del torneo.