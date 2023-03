Que la U más que una pasión es un sentimiento, es verdad, dicen los seguidores de la Universidad de Chile y que el amor por los colores no tiene religión, ideología, color y mucho menos, edad.

Esto último, fue la clara demostración de lo presenciado el día jueves último en la cancha del Estadio Santa Laura, ¿La razón? fue que en la galería sur se encontró a una abuelita de 85 años alentando al cuadro azul.

En la imagen, se aprecia como la señora aplaude al ritmo del cántico "Porque te quiero tanto te vine a ver, porque te quiero tanto te vine a alentar", previo a la salida a la cancha del equipo que dirige Mauricio Pellegrino.

Una imagen que conmovió hasta el corazón más duro de los fanáticos no solo de la U, si no que del fútbol en sí y que para alentar al club de tus amores, no existen impedimientos si de estar presente en la cancha se trata.

La abuelita bullanguera se tomó las redes sociales y que de seguro celebró a rabiar el gol de Leandro Fernández, como también debió lamentar el tanto de César Pérez para los caleranos provocando así el resultado definitivo.