Los días en la Universidad de Chile no son para nada tranquilizadores en estas últimas semanas, con el cambio de directiva en Azul Azul y el ya conocido mal momento que atraviesa el plantel de la U, el cual significó la despedida de Santiago Escobar, deja en claro que la situación a nivel institucional es crítica.

Ante aquello, el director de la concesionaria y representante de la Casa de Estudios, Andrés Weintraub dialogó con Deportes 13 y habló de todo sobre el momento que vive la Universidad de Chile, en donde inició expresándose sobre el mal gestionamiento que se está realizando en el club

“Lo que pasa es que el método de gestión está centrado en el presidente de Azul Azul (Michael Clark), las decisiones las toma él, el directorio participa poco… nombrar un gerente deportivo que viene a Chile y no conoce el fútbol chileno es muy arriesgado, se necesita más gente opinando”, inició indicando Weintraub.

En esa línea, el académico de la Universidad de Chile apunta que el método de manejo que se tiene en el club Universitario es bastante desbalanceado, en donde el trabajo en equipo pareciera no realizarse y que las decisiones solo caen en una persona.

La U vive confusos momentos a nivel institucional | Foto: Agencia Uno

“Es arriesgado basarse en las decisiones de una sola persona. Nosotros expresamos nuestra opinión, pero Sartor tiene la mayoría de las acciones. Obvio que nos hubiera gustado que haya gente más especializada, yo no soy especialista en fútbol, pero claramente me preocupan las formas en cómo se toman las decisiones”, expresa preocupado el representante de la Casa de Estudios.

Finalmente, Weintraub desglosó un tema que se lleva tocando durante mucho tiempo y que aún sigue sin esclarecerse, el tema del estadio, en donde el docente fue claro y explicó que no hay nada de claro al respecto

“No hay nada concreto del tema estadio. Hemos tenido cosas, que todos han sabido y que no resultaron: hubo un proyecto en La Pintana, en la Laguna Carén, pero no se pudo. Ahora yo al menos no he escuchado nada en el directorio que apunte a un estadio, y si hay conversaciones eso no lo sé”, finalizó.